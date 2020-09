Alexandre Herchcovitch diz ser travesti e leva bronca de participantes em reality · .

Alexandre Herchcovitch levou uma chamada de atenção das participantes de Born To Fashion, reality show com modelos trans do E!. No episódio exibido nesta quinta (10), o estilista afirmou “ser um pouco travesti” e foi corrigido pelas competidoras. A cena viralizou no Twitter na madrugada deste sábado (12) e foi debatida entre os internautas.

Herchcovitch foi convidado para falar com as aspirantes a modelos em uma das provas do programa. Em determinado momento, falou a palavra travesti e comentou, em tom de brincadeira: ‘Eu também sou um pouco’.

Mas as participantes não acharam graça. “O que você quiser dizer quando disse ser um pouco travesti? O que é ser um pouco travesti?”, perguntou a modelo Natt Maat, logo depois de ouvir o comentário equivocado do estilista. Constrangido com a situação, ele tentou se justificar.

“É ser livre para fazer o que quiser, ser quem eu quiser. Usar o que eu quiser. Não é de maneira pejorativa. O pouco que eu consigo me transformar daquilo que eu quero […] e ser um pouco transformador”, respondeu o estilista.

A modelo Luna Ventura refutou o posicionamento dele, dizendo que sua explicação não tem nada a ver com ser uma travesti. Ainda sem graça, Herchcovitch perguntou: “Você não gostou quando eu falei que eu sou um pouco travesti?”.

“Ninguém gostou”, respondeu Natt, e as colegas concordaram. Luna explicou o motivo: “Porque você é um homem branco, cis, não sei sua sexualidade. A gente passa por muita coisa por sermos mulheres trans/travesti. Você falar isso soa muito ofensivo”, disse, didaticamente.

A participante também fez uma comparação, para que o estilista entendesse porque seu comentário as desagradou. “É a mesma coisa de você ter um amigo negro, dizer que adora e se sente um pouco negro. Se eu falasse, eu seria retaliada, entendeu?”, reforça.

Apesar do climão da cena, a modelo Miranda Luz afirmou que há um lado positivo que essa discussão aconteça em frente às câmeras: “É para que as pessoas de casa também não confundam essa palavra com uma identificação passageira. Hoje eu tô um pouco travesti, amanhã não mais. Sabe?”, explicou.

O estilista se mostrou aberto à correção e disse que entendeu a reflexão do debate. No entanto, Alexandre Herchcovith não pediu desculpas. Confira como foi a cena e sua repercussão na web:

Travesti: “Não é sobre estar é sobre ser.” pic.twitter.com/OHsO19GkID

— Sher Machado (@transcurecer) September 12, 2020

Nossa, todas elas falam de forma mto maravilhosa com ele. Ele engoliu seco. Amei!

— Pablo Moreno Fernandes (@pablomoreno) September 12, 2020

Meu deus, a pessoa estar nesse lugar e não saber de algo básico como isso é tipo o auge do privilégio de nunca ter tido a necessidade de acompanhar um amigo/conhecido/parente que passa por essas dores.

— Victor Brandão (@MundoBrandao) September 12, 2020

