Alien Isolation: confira várias imagens dos bastidores do game

Jon McKellan, ex-designer gráfico da The Creative Assembly e atual fundador do No Code Studio, compartilhou uma série de imagens e vídeos em seu perfil do Twitter, apresentando um material valioso sobre Alien Isolation. Com artes conceituais e registros de bastidores, os documentos narram parte do processo criativo de um dos mais aclamados survival horror do século.

Em uma de suas postagens, o artista publicou um vídeo conceitual que inicialmente seria a introdução do game, remontando aos clássicos oitentistas e ao visual serrilhado dos jogos antigos.

So I discovered an old gmail account with a bunch of Alien Isolation related images and stuff I probably shouldn’t have: First up: the first attempt at the VHS style production company indents to open the game! I hate this now, but it did sow some seeds! pic.twitter.com/YQ7XuFmI3m — Jon McKellan (@jon_NoCode) September 22, 2020

“Então, descobri uma conta antiga do Gmail com um monte de imagens relacionadas ao Alien Isolation e outras coisas que eu provavelmente não deveria ter. Primeiro: a primeira tentativa da produtora de abrir o jogo com um estilo VHS! Eu odeio isso agora, mas plantou algumas sementes!”

Uma das imagens revela um roteiro de tutorial utilizado para gravar a introdução de comandos do jogo, com a tela, ao fundo, mostrando os primeiros passos na nave Sevastopol, onde ocorre a ação de Alien Isolation. Jon também mostrou uma fita VHS original de Alien: O Oitavo Passageiro que foi utilizada como base para gravar efeitos mais antigos.

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter

A capa do game deveria ter sido completamente diferente da original que foi para as lojas. Com efeitos de photoshop, Amanda Ripley, a filha ficcional de Ellen Ripley, iria estampar a frente de forma mais nítida, mas decisões estratégicas modificaram para um visual mais sombrio.

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter

Veja abaixo alguns dos outros materiais compartilhados por Jon.

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter

(Fonte: Jon McKellan/Twitter)Fonte: Twitter