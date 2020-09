Alunos de escola pública desenvolvem apps para reforço escolar

A Maratona UNICEF Samsung é uma iniciativa que reúne professores, estudantes, programadores e designers na busca de soluções criativas que contribuam para o processo de aprendizagem de estudantes de escolas públicas no Brasil.

A segunda edição do certame teve a sua cerimônia de encerramento em 24 de agosto e apresentou, entre os finalistas, 19 aplicativos direcionados para temáticas sociais e inclusivos.

A edição deste ano teve um desafio a mais a ser superado: o isolamento social. Os times mantiveram o comprometimento e o foco, porém com reuniões remotas. Confiram, a seguir, os seis apps que podem ser utilizados como reforço nas disciplinas estudadas em sala de aula.

Fonte: Samsung/ReproduçãoFonte: Samsung

Biolingue5 (SC) – 1º ano do Ensino Médio

Compartilha informações sobre Biologia e História para alunos ouvintes e surdos do 1º ano do Ensino Médio. No jogo, um agente de saúde une forças com ONU e UNICEF para combater epidemias. O jogo pode ser baixado aqui.

Developers Pantaneiros (MS) – 1º ano do Ensino Médio

No game, o personagem é desafiado a identificar a formação de fenômenos como fusão, condensação e evaporação, para ajudar na irrigação da colheita da cidade. O jogo está disponível aqui.

IFarmNET (RJ) – 3º ano do Ensino Médio

O objetivo desse jogo é gerenciar um projeto de agricultura sustentável com áreas limitadas, com o cuidado para manter os ecossistemas. Baixe o jogo clicando aqui.

OCAVIVA (AM) – 1º ano do Ensino Médio

O jogo simula um corpo humano formado por órgãos que são estruturas sociais (escolas, famílias), além de cidades que apresentarão problemas a serem solucionados. O jogo pode ser baixado aqui.

Os Conselheiros (BA) – 1º ano do Ensino Médio

O jogo se chama Ágora e os jogadores, os Conselheiros, gerenciam uma cidade, resolvendo coletivamente situações-problema apresentadas pela comunidade. Baixe o jogo aqui.

Prisma (PR) – 1º ano do Ensino Médio

O jogo apresenta missões determinadas por um “mestre”, abordando um problema social, histórico ou geográfico para ser resolvido. Prisma pode ser baixado aqui.