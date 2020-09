Alunos em Londres recebem suporte emocional em volta às aulas

A volta às aulas tem exigido dos países muito planejamento e envolve diversos fatores, inclusive, as demandas emocionais dos alunos. Assim, em Londres, professores foram treinados para dar suporte emocional após o isolamento social.

A Academia Harris de Londres, na Inglaterra, retomou as aulas presenciais do ensino primário na última quinta-feira (03). Além de seguir os protocolos de segurança sanitária como o distanciamento físico e lavar as mãos com frequência, por exemplo, os alunos terão apoio emocional.

Com o objetivo de evitar aglomerações, as escolas têm intervalos com escalonamento. Desse modo, os alunos ficam em grupos menores. Além disso, as escolas exigem o fornecimento de garrafas e estojos de lápis para que cada um tenha o seu material. Desse modo, o compartilhamento entre os alunos é evitado.

Desde março as escolas permanecem fechadas no país. Desse modo, nesta semana, as crianças retornam pela primeira vez ao ensino integral após meses em casa. O desafio, então, é retomar as atividades com normalidade dentro das limitações.

Nesse sentido, Sam French, a diretora da Academia Harris, afirmou que, apesar dos muitos desafios, os funcionários estão contentes com a volta às aulas. Desejam, desse modo, que a escola pareça tão normal quanto antes. O suporte emocional visa ajudar os alunos com isso.

Você Pode Gostar Também:

Em entrevista à Reuters, French afirmou que a escola fez o melhor para manter o nível o nível de normalidade.

“[…] quando as crianças voltaram hoje, tanto quanto possível estavam voltando à escola que deixaram em março”.

Além disso, French falou do desafio de observar as lacunas decorridas da suspensão das aulas. É preciso avaliar a defasagem e os pontos fortes para avançar da forma mais precisa.

Fonte: Reuters.

E ai? Gostou do texto? Então deixe aqui seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre a área de educação.

Veja também Senado aprova projeto que proíbe corte de bolsas de estudo até 2021.