Alvo de bolsonaristas, Maju Coutinho desabafa sobre ataques e representatividade

Alvo de ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Maju Coutinho mostrou que prefere ignorá-los. Em entrevista para a revista Raça Brasil, a jornalista falou sobre representatividade.

No comando do Jornal Hoje desde o ano passado, a âncora virou referência para meninas e mulheres negras em todo o país. “Sou marcada com frequência em postagens de fotos e vídeos de crianças negras na frente da tela da TV com minha imagem ao fundo, apresentando o JH”, declarou.

“Geralmente, a legenda das publicações menciona a importância da representatividade. Essas postagens são como presentes nestes tempos tensos que estamos vivendo”, garantiu Maju Coutinho.

Sobre o atual momento no mundo, a apresentadora disparou: “É um momento de tamanha intolerância, que aqueles que se sentem incomodados com fatos contrários a sua posição ideológica extravasam ódio e reagem de modo, geralmente, muito mal-educado”.

Sem citar qualquer tipo de ataque que tenha recebido nos últimos dias, a âncora confessou que, para se defender, procura “ignorá-los ou agir judicialmente, em casos graves”.

“Ser uma referência neste movimento (de afirmação racial) é uma responsabilidade. E isso implica em contribuir para que o debate e as ações de inclusão de nós negros na sociedade avancem. O avanço se dará quando a presença negra em diversos setores for naturalizada”, disse.