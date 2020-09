Amazon anuncia Luna, seu serviço de streaming de jogos

Hoje (24), a Amazon anunciou Luna, sua própria plataforma de streaming de jogos, que utilizará a tecnologia AWS e terá integração com o Prime Gaming, estando inicialmente disponível para PC, Mac, Fire TV, iPhone e iPad. Uma versão para Android está programada para depois lançamento, que ainda não tem data confirmada.

Controle

O serviço pretende aproveitar os dispositivos que os jogadores já possuem, então a empresa não irá produzir hardwares dedicados a ele, com uma pequena exceção: o Amazon Luna Controller.

(Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

O aparelho é muito semelhante ao oferecido pelo Google Stadia, sendo habilitado para Alexa e contando com um conexão direta com a plataforma, para uma experiência com latência menor. O legal é que através de comandos de voz, será possível trocar de telas facilmente sem alterar a sincronização do controle, que será vendido por US$ 50 (R$ 275) durante o acesso antecipado.

Biblioteca com ótimos jogos

(Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

Com a assinatura do Luna+, que custará US$ 5,99 (cerca de R$ 33) por mês, os seus assinantes poderão jogar em até dispositivos simultaneamente e aproveitar uma excelente biblioteca com mais de 100 games, com gráficos em 4K e 60 fps para títulos selecionados.

O acervo terá jogos aclamados pelo público, como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzû e Brothers: A Tale of Two Sons.

Além disso, a empresa também está fazendo parceria com a Ubisoft, garantindo que os usuários tenham acesso a novos títulos da desenvolvedora logo no lançamento, como Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising.

Infelizmente, ainda não está claro se o Luna estará disponível mundialmente, então teremos que esperar mais um pouco para descobrir se a plataforma da Amazon virá para o Brasil ou não.