Amazon e AT&T firmam parceria e Alexa funcionará como telefone fixo

Uma nova funcionalidade passará a fazer parte dos equipamentos da Amazon que carregam a assistente virtual Alexa. Pessoas que tenham contrato com a AT&T, operadora norte-americana, poderão utilizá-los para fazer e receber ligações normalmente, o que os torna uma espécie de telefone fixo. A novidade será implementada tanto em dispositivos somente de áudio como naqueles que possuam, também, displays.

Esta é uma das primeiras vezes em que consumidores terão a oportunidade de registrar seus números de telefone diretamente em suas contas, ainda que, antes, os aparelhos inteligentes da companhia de Jeff Bezos já facilitassem a comunicação. Além disso, o anúncio ocorre em um momento no qual a Amazon está dedicando ainda mais atenção a novidades para a Alexa, sendo que, recentemente, havia sido noticiada a chegada do Zoom para as telas produzidas pela empresa.

Dispositivos inteligentes da Amazon funcionarão como telefone fixo.Fonte: Reprodução

Brian Oliver, diretor de Comunicações Alexa, comemora a parceria: “Quando chegar, a funcionalidade de chamada auxiliará clientes dos Estados Unidos a permanecerem conectados com seus amigos e suas famílias. Estamos empolgados por termos nos juntado com a AT&T para levar o recurso a todos os nossos consumidores.”

