Amazon Explore oferece tours virtuais ao vivo com guias locais

A Amazon lançou sua nova página Amazon Explore, uma plataforma de tour online com guias em tempo real. Usuários podem experienciar passeios em pontos turísticos famosos pelo mundo, acompanhados por instrutores e guias para descrições históricas e solução de dúvidas.

Um grande leque de experiências compõe a plataforma de tour virtuais da Amazon. A página Explore pode ser acessada pelo navegador e custo pelo passeio virtual varia de acordo com o destino e a programação da viagem, que deve ser assistida sem o uso de webcam e será guiada por pessoas com conhecimento profundo sobre o destino ou atividade.

Amazon/Divulgação

São 86 passeios espalhados por 16 países que incluem descobertas de pontos turísticos e apresentação de culturas locais; aulas e ensinamentos sobre culinária, idioma, confecção e outras atividades populares de outros países; compre artigos e outros itens que foram apresentados durante as chamadas através da Amazon e tenha-os em casa.

Essa é uma alternativa interessante para contornar as limitações impostas pela pandemia — cancelamento de voos, quarentena, queda nas atividades turísticas — tanto para o consumidor, quanto para o guia. Os valores por passeio variam entre US$ 10 — para uma “ida às compras” em Ridgeland, EUA, com duração de 40 minutos — e US$ 129, em troca de uma aula de culinária de como fazer Bagel, um tipo de pão de origem alemã.

O Explore permite a aquisição de alguns itens exibidos durante o passeio.Fonte: Amazon/Divulgação

Os instrutores podem se candidatar na página da Amazon para criar suas próprias experiências locais e faturar uma porcentagem do passeio. Esses “experts locais” serão treinados e remunerados pela Amazon, para proporcionar uma experiência mais íntima e completa entre o anfitrião e o consumidor.

Para participar, o consumidor Amazon precisa de um computador ou notebook, estar com o navegador atualizado — Chrome, Safari, Edge e Firefox são compatíveis —, ter um microfone básico para se comunicar e fones de ouvido ou alto-falantes para ouvir o guia; por fim, ter internet de velocidade 5 mbps ou superior.

Mais detalhes e a solicitação de passeios podem ser feitas na página oficial da Amazon. Passeios podem ser cancelados e reagendados com 24 horas de antecedência.