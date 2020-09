Amazon faz piada com falha no lançamento de Grey’s Anatomy e enfurece assinantes · .

O Prime Video enfureceu os assinantes que estavam no aguardo do lançamento de todas as 16 temporadas de Grey’s Anatomy, prometido para a terça-feira (15). Isso porque simplesmente a série não entrou na plataforma da Amazon, que culpou “problemas técnicos” pelo tropeço e fez até uma piadinha sem graça para amenizar a situação.

Após um dia inteiro de reclamações e revolta, o Prime Video se pronunciou. No início da tarde desta quarta, a conta oficial do streaming no Twitter publicou um comunicado: “Quem é fã sabe que Grey’s Anatomy sem emoção não é Grey’s Anatomy. Tivemos problemas técnicos, mas em breve estará disponível, pedimos desculpas. Page cardio [chame alguém da Cardiologia, em tradução livre]!”

Por mais que a postagem tenha o intuito de dar uma satisfação aos assinantes, para muitos deles –que só adquiriram o Prime Video para ver Grey’s Anatomy– a reação não foi festiva. O internauta com a conta @cipriano_w lembrou uma coisa: “Amada, de novo. Toda vez um problema técnico”. Isso porque, de fato, a Amazon tem um histórico de prometer e não cumprir.

A quinta temporada de Fear The Walking Dead, que entrou na plataforma ontem, foi anunciada originalmente para fevereiro. O badalado filme O Escândalo (2019) iria ficar disponível em 23 de julho, mas não rolou. Escorando-se nos “problemas técnicos”, a Amazon pediu desculpas e reprogramou o longa para um mês depois, 25 de agosto (quando entrou definitivamente).

O “em breve” do pronunciamento oficial também não agradou aos internautas. Lilian Fonseca ecoou o sentimento de muitos: “Em breve quando? Eu estava cancelando minha conta!”. Já a Ellen deu uma de São Tomé: “Só acredito quando estiver assistindo na minha TV!”. Esther Lopes ironizou o preço da assinatura: “Ainda bem que eu pago menos de 10 pila [reais], por isso te perdoo”.

Confira abaixo postagens enfurecidas de fãs de Grey’s Anatomy com o Prime Video:

assinei amazon prime video p assistir grey’s anatomy e eles não liberaram a série no dia que disseram que iam liberar 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

— eduarda😝 (@mariaa_mlc) September 16, 2020

a falta de consideração do prime vídeo com os assinantes 🤡🤡

CADÊ GREY’S ANATOMY, CARALHO

— jefinho (@jefersoncrvlh) September 16, 2020

Eu sou uma piada pra você, Amazon????????

— Sassenach de Pernambuco (@cherry_rafs) September 16, 2020

Sempre tem problema na plataforma de vcs 🙄

— Sejanus Plinth (@roonzaga) September 16, 2020

internet lenta pra upar mais de 300 episódios né

— roniel (@souronyel) September 16, 2020

Em breve? Quero data e horário querida!

— jana✨🌪 (@titchellinha) September 16, 2020

Vocês mereciam uma bronca da Miranda Bailey. pic.twitter.com/o2gVIbWLUz

— Flower (@flower_jesuss) September 16, 2020

© 2020 . | Proibida a reprodução