Amazon lança novo Echo e Echo Dots com design esférico

Durante um evento focado em hardware realizado hoje (24), a Amazon revelou a nova geração do Echo, seu dispositivo inteligente que funciona com a Alexa. Enquanto a edição anterior era uma torre, a nova versão possui design esférico, incluindo Echo Dots em formato circular.

Custando US$ 99,99, o Amazon Echo conta com cobertura de tecido, e a icônica luz azul de funcionamento agora fica na base do produto. O novo design vem acompanhado de uma melhor distribuição das caixas de som, o que promete melhorar a experiência de áudio.

Novo Echo possui design arredondado.Fonte: Amazon

Em seu interior, o produto conta com um chip AZ1 Neural Edge, que aprimora o uso em funções de machine learning. A quarta geração do Echo também utiliza um módulo de reconhecimento de voz local e faz todo o processamento de áudio localmente, o que garante mais velocidade para a Alexa entender os pedidos dos usuários.

Novos Echo Dots

Novos Echo Dot também são circulares.Fonte: Amazon

O design circular também foi aplicado nos novos aparelhos da linha Echo Dot. A Amazon apresentou diferentes versões do dispositivo, com base iluminada e cobertura de tecido. A mais potente inclui um relógio digital para exibir as horas.

Echo Dot Kids.Fonte: Amazon

O destaque, porém, fica por conta dos Echo Dot Kids. Os produtos trazem otimizações para trabalhar com crianças, incluindo um serviço chamado Kids+, e saem por US$ 59,99, o mesmo valor da edição com relógio. O preço é mais alto do que a versão padrão do dispositivo, que custa US$ 49,99.

Os novos produtos da linha Echo Dot e também o Amazon Echo chegarão ao mercado ainda este ano.