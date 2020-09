Amazon Luna, Stadia, xCloud e GeForce Now: qual é a diferença?

Durante o evento da última quinta-feira (24), a Amazon anunciou sua plataforma de streaming de games com tecnologia AWS: o Luna. O serviço competirá diretamente com outras iniciativas de gigantes da tecnologia, como Microsoft xCloud, Google Stadia e Nvidia GeForce Now, mas o produto da Amazon se distingue a concorrência?

Começando pelas características visuais, o Luna oferecerá um controle para proporcionar mais conforto para as sessões de jogatina, muito semelhante ao controle do Google Stadia, com botões centrais para comandos de voz e acesso rápido ao menu da plataforma.

XDA Developers/Reprodução

As semelhanças não acabam por aí. O Luna Controller também oferecerá sistema parecido com o controle do Stadia: o suporte à conexão Wi-Fi promete reduzir a latência dos comandos ao conectar diretamente com a internet, ao invés de aproveitar a conexão Bluetooth. O controle estará à venda por US$ 49,99 aos participantes do acesso antecipado.

Pela Amazon, a proposta é semelhante ao conceito de TV por assinatura, o usuário paga pelos “canais” que oferecem uma seleção de jogos, filtrados por desenvolvedoras ou distribuidoras. Nesta primeira etapa do serviço, os usuários que desejarem fazer parte do acesso antecipado poderão assinar somente o Luna+, pacote oferecido pela Amazon e que deve demonstrar como o serviço disponibilizará os títulos.

Canais podem ser contratados individualmente com um catálogo crescente de títulos.Fonte: XDA Developers/Reprodução

Modelo inédito de assinatura

Esse modelo é único entre os atuais competidores no cenário de streaming de games. O Google Stadia oferece uma assinatura mensal com a oferta de alguns jogos gratuitos periódicos e títulos exclusivos; o GeForce Now garante acesso a “todos” os jogos já adquiridos do usuário — com algumas incompatibilidades — por uma assinatura mensal. O mais próximo desse modelo é o xCloud, que oferece o catálogo vasto do Xbox Game Pass Ultimate por uma assinatura fixa.

Esse primeiro canal sai pelo custo mensal de US$ 5,99 nessa fase preliminar e ainda não há opções para adquirir jogos direto da plataforma. Um dos canais adicionais que logo deve estar disponível para assinantes é o da Ubisoft, ainda descrito como “Chegando em breve”, sem divulgar valor da assinatura.

Amazon/Divulgação

Serão 50 jogos em cada um desses canais inicialmente apresentados, de acordo com o revelado ao site Engadget. A companhia promete expandir esse catálogo ao longo dos meses, aproveitando que os servidores AWS rodam o sistema Windows e são equipados por GPUs Nvidia, que garantem horas ilimitadas de jogo por assinante e gráficos em FullHD e 60 quadros por segundo — e futuramente games em resolução 4K.

O modelo da Amazon tem algumas vantagens pontuais, como permitir assinaturas somente ao conteúdo desejado e valores flexíveis dentro dos pacotes ofertados. Curiosamente, esse primeiro período é marcado pela falta de compatibilidade com Android e suporte ao iPhone e iPad — não disponíveis para o xCloud. PC e Mac também podem jogar com Luna.