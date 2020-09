Amazon Music recebe a Twitch para realizar transmissões ao vivo

O app Amazon Music receberá uma função ligada à Twitch para incentivar shows ao vivo na plataforma de streaming. A partir de hoje (01), usuários do Amazon Music poderão acompanhar lives de shows ao vivoe outros programas direto do app.

Disponibilizado através de uma atualização para Android e iOS, a combinação entre o Amazon Music e Twitch possibilitarão o engajamento de fãs e artistas de forma inédita. “A combinação de streaming ao vivo, acoplado com gravações de música sob demanda do Amazon Music é algo completamente inovador”, afirma o diretor da Amazon Music, Ryan Redington.

Segundo o diretor, mais de mil artistas já vincularam suas contas Amazon Music e Twitch no primeiro dia da integração. “Com a Twitch, possibilitamos que artistas de todos os gêneros, em todos os momentos das carreiras, aproveitem o poder do streaming ao vivo para criar mais interações com seus catálogos gravados”, completou.

“A Twitch sempre conectou criadores talentosíssimos com fãs em todo o mundo, este é o motivo do anúncio da parceria contínua com a Amazon Music, que abre um mundo completamente novo de experiências musicais ao vivo e interações que conectam o conteúdo live da Twitch com o catálogo de músicas gravadas na Amazon.”, comentou Tracy Chan, vice-presidente e head de música na Twitch.

Shows de estreia

Celebrando a união entre as plataformas, as primeiras apresentações marcadas para o Amazon Music são:

Brandon Flowers, do The Killers, e Ronnie Vannucci Jr no dia 4 (sexta-feira) às 14h para um diálogo sobre seu último álbum, Imploding the Mirage.

Uma série com a cantora de soul Nicole Atkins sobre variedades todas as quartas-feiras, às 20h, com performances e entrevistas com convidados, incluindo Elle King, Cut Worms e Whitney.

Heavy Music Awards 2020, evento da Amazon Music transmitido do escritório de Londres da HMA, no próximo dia 3 (quinta-feira), às 16h30.

Summer Stage Anywhere: evento da fundação Capital One City Parks, incluindo performances digitais exclusivas todas as terças-feiras, às 20h.

Usuários do Amazon Music serão apresentados a uma variedade de caminhos para acompanhar seus ídolos da indústria musical, incluindo notificações e a nova aba “ao vivo” do app. A Amazon também simplificou o processo de vinculação entre canais da Twitch e seus perfis na Amazon Music, siga este link para um tutorial.