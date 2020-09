Amazon Prime Day chega ao Brasil nos dias 13 e 14 de outubro

O Amazon Prime Day chegou ao Brasil. A primeira edição do evento no país vai acontecer nos dias 13 e 14 de outubro de 2020, e a promessa é de promoções capazes de brigar com a Black Friday.

De acordo com a Amazon, o Prime Day de 2020 terá globalmente a maior quantidade de itens com desconto do que qualquer edição anterior. Durante as 48 horas de evento, serão mais de um milhão de itens disponíveis nos 20 países participantes.

No Brasil, o Prime Day conta com a participação de marcas como Lego, Positivo, Philips, Samsonite, Logitech, Hasbro, Nespresso, Havaianas, PlayStation, Microsoft, Gillete, Tanqueray, Grey Goose, entre outras. São mais de 15 mil promoções de produtos e marcas em mais de 30 categorias.

Em conversa com o TecMundo, Juliana Sztrajtman, líder de Marketing e Prime da Amazon no Brasil, a empresa já tinha planos de lançar o Prime Day no país antes da pandemia. No entanto, para viabilizar o evento, foi preciso alterar e criar mais de 150 processos para garantir a segurança dos funcionários durante as operações de rotina e especiais da varejista.

Com lançamento nacional em setembro de 2019, o Brasil é o país com o crescimento mais rápido em assinaturas Amazon Prime. O serviço já possui membros em 95% dos municípios brasileiros.

Ofertas começam hoje (28)

Para aquecer os consumidores, a partir desta segunda-feira (28) assinantes do Amazon Prime podem acessar ofertas e descontos antecipados todos os dias até o Prime Day. Os destaques são:

Brinquedos : descontos de até 30% em marcas como Mattel, Hasbro e Galápagos para presentear as crianças e cupom de 30% off em brinquedos de bebê da marca Chicco.

: descontos de até 30% em marcas como Mattel, Hasbro e Galápagos para presentear as crianças e cupom de 30% off em brinquedos de bebê da marca Chicco. Amazon Moda : até 30% de desconto a partir de hoje em peças selecionadas da Colcci, malas da Samsonite, relógios Mondaine e tênis Puma.

: até 30% de desconto a partir de hoje em peças selecionadas da Colcci, malas da Samsonite, relógios Mondaine e tênis Puma. Amazon Music : membros Prime que ainda não experimentaram Amazon Music Unlimited ganham 4 meses por apenas R$ 1,99.

: membros Prime que ainda não experimentaram Amazon Music Unlimited ganham 4 meses por apenas R$ 1,99. Livros : a partir de 5 de outubro, cupom de 10% off em Livros

: a partir de 5 de outubro, cupom de 10% off em Livros Beleza e Cuidados Pessoais : cupom de 30% off em Beleza e Cuidados Pessoais de marcas como Granado, Inoar, Cetaphil e Colgate.

: cupom de 30% off em Beleza e Cuidados Pessoais de marcas como Granado, Inoar, Cetaphil e Colgate. Cozinha : 10% de desconto para itens selecionados em cozinha para diversas marcas como Bialetti, Brinox, Tramontina e Mondial.

: 10% de desconto para itens selecionados em cozinha para diversas marcas como Bialetti, Brinox, Tramontina e Mondial. Alimentos e bebidas : tenha 20% de desconto na compra de quatro ou mais itens selecionados na categoria Alimentos e Bebidas, em marcas como Red Bull, Johnnie Walker, Absolut e Flormel.

: tenha 20% de desconto na compra de quatro ou mais itens selecionados na categoria Alimentos e Bebidas, em marcas como Red Bull, Johnnie Walker, Absolut e Flormel. Casa : 20% de desconto para itens da categoria casa de marcas como Buddemeyer.

: 20% de desconto para itens da categoria casa de marcas como Buddemeyer. Limpeza da casa : cupom de 25% de desconto em produtos selecionados de marcas como Veja, Finish, Ypê e Lysoform.

: cupom de 25% de desconto em produtos selecionados de marcas como Veja, Finish, Ypê e Lysoform. Pet Shop : leve 3, pague 2 em itens selecionados na categoria para marcas como Whiskas, Jambo, Pedigree e Chronos.

: leve 3, pague 2 em itens selecionados na categoria para marcas como Whiskas, Jambo, Pedigree e Chronos. Música: cupom de 10% de desconto em itens selecionados em CD e vinil.

Como funciona o Amazon Prime Day?

O Amazon Prime Day reúne três tipos de ofertas durante 48 horas. São elas:

Ofertas UAU, que são aquelas com maiores porcentagens de desconto e maior destaque;

Ofertas que duram apenas 24h.

Ofertas Relâmpago, que duram até 12h ou até acabar as quantidades. É possível visualizar quantos itens já foram vendidos.

As promoções são válidas apenas para assinantes do Amazon Prime, mas quem ainda não for membro e quiser assinar durante o evento para aproveitar as ofertas, poderá assinar na hora e usufruir de 30 dias de teste grátis do serviço.

Após o período, assinatura custará R$ 9,90 por mês com direito a frete grátis para todo Brasil em produtos elegíveis, acesso ao Prime Video, Prime Music,Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming.