Amazon Prime Video vai produzir série teen com temática trans

O Amazon Prime Video vai produzir uma nova série baseada no livro adolescente Felix Ever After, de Kacen Callender. As informações são do Deadline.

A história acompanha Felix Love, um adolescente negro e transgênero, em uma jornada de autodescoberta enquanto se apaixona pela primeira vez.

Capa do livro lançado pela HarperCollins

Quando um aluno anônimo do seu colégio começa a postar mensagens transfóbicas e com imagens suas antes da transição, Love passa a planejar uma vingança.

Mas ele não esperava se envolver em um triângulo amoroso que vai bagunçar os seus sentimentos e, ao mesmo tempo, redefinir o relacionamento que tem consigo mesmo.

Os direitos de Felix Ever After foram adquiridos pela produtora Field Trip Productions, que conta com o produtor-executivo de Mozart in the Jungle, Will Graham.

O livro de Kacen Callender foi lançado em maio deste ano pela HarperCollins, nos Estados Unidos, e recebeu muitas críticas positivas.

O elenco da série ainda não foi divulgado nem há data de estreia.