Amazon | Resumo do evento de novos produtos e serviços

Nesta quinta-feira (24), a Amazon realizou um evento para anunciar novos dispositivos e serviços da marca. Entre Alexa, Echo e Ring, listamos os principais anúncios da empresa. Confira:

Echo, Echo Dot e Echo Dot com relógio

Os novos speakers inteligentes da empresa serão vendidos no Brasil e já tem preço oficial:

Echo: R$ 749

Echo Dot: R$ 399

Echo Dot com relógio: R$ 499

A pré-venda começa hoje e os dispositivos estarão disponíveis para entrega ainda em 2020.

O novo Echo tem design esférico, som Dolby Stereo com direito a woofer de três polegadas e dois tweeters. O aparelho se adapta à acústica do ambiente e ajusta o áudio automaticamente. Além disso, pela primeira vez, o Echo chega com um hub integrado de casa inteligente compatível com Zigbee e Bluetooth de baixa energia.

O Echo Dot mantém o mesmo formato do irmão mais parrudo, porém com um speaker de 1,6 polegadas com direcionamento frontal. Já o novo Echo Dot com relógio tem um display de LED para ver temperatura, timers ou alarmes.

Echo Show 10

O novo Echo Show 10 será vendido no Brasil por R$ 1.899 na cor preta. Você pode se cadastrar no site da Amazon para ser avisado quando o produto estiver disponível.

Graças a uma base giratória, o display HD de 10 polegadas do novo Echo Show 10 se move com você conforme você anda, mantendo a tela sempre visível. Além disso, quando o aparelho gira, seu woofer e seus tweeters também se movem.

A câmera grande-angular de 13 MP com tampa integrada aumenta e diminui o zoom para manter a imagem do usuário no centro da tela durante videochamadas, por exemplos.

Em breve, também será possível assistir à Netflix somente pedindo para a Alexa, com a habilidade de navegar, procurar e transmitir o catálogo inteiro.

Fire TV Stick Lite

O Fire TV Stick Lite oferece streaming em full-HD, suporte a vídeo em HDR, e controle remoto com comando de voz com Alexa por R$ 349. O dispositivo está disponível para pré-venda agora e estará disponível para entrega no Brasil em breve.

De acordo com a Amazon, a versão Lite tem 50% mais potência do que o Fire TV Stick Basic Edition e tem um processador aprimorado quad-core 1.7GHz. Ele é capaz de reproduzir conteúdo em 1080p a 60 fps. O wi-fi de duas antenas tem suporte a redes de 5GHz.

Amazon Luna + Controle

A Amazon também anunciou a Luna, sua própria plataforma de streaming de jogos, que vai usar a tecnologia AWS e terá integração com o Prime Gaming. Inicialmente, estará disponível para PC, Mac, Fire TV, iPhone e iPad. Uma versão para Android está programada para depois lançamento, que ainda não tem data confirmada. A chegada da novidade ao Brasil também não foi mencionada.

Com a assinatura do Luna+, que custará US$ 5,99 (cerca de R$ 33) por mês, os seus assinantes poderão jogar em até dispositivos simultaneamente e aproveitar mais de 100 títulos. O acervo terá jogos como Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzû e Brothers: A Tale of Two Sons.

Já o Amazon Luna Controller custará US$ 49,99, será compatível com a Alexa e terá uma conexão direta com a plataforma, para uma experiência com latência menor.