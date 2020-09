AMBEV abre 310 VAGAS de emprego, estágio e aprendiz pelo Brasil

A Cervejaria Ambev faz saber aos interessados a abertura de mais de 310 vagas de emprego efetivo, estágio e jovem aprendiz no Brasil. As oportunidades são para atuação em diversos cargos na empresa.

A Cervejaria Ambev é uma empresa brasileira de produção de bebidas, entre as quais cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água. É a 14ª maior empresa do país em receita líquida e controla cerca de 68% do mercado brasileiro de cerveja.

“A Ambev nasceu, em 1999, da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antarctica. Mas a nossa história começou muito antes, quando ainda éramos duas cervejarias na década de 1880: a Companhia Antarctica Paulista e a Manufactura de Cerveja Brahma & Villeger & Companhia.”

Vagas de emprego, estágio e aprendiz

Analista de Planejamento

Analista de Crédito

Analista de Sistemas

Analista Supervisor

Arquiteto de Soluções

Cadastrador

Conferente

Engenheiro

Líder de Execução

Auxiliar de Marketing

Operador de Processo

Operador Fabril

Promotor

Representante de Negócios

Supervisor de Vendas

Vendedor

As vagas de emprego AMBEV estão localizadas nos estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe, Goiás, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Piauí e outros.

Benefícios adicionais

Além dos salários, a empresa oferece os seguintes benefícios:

Plano de saúde

Cesta de natal+brinquedo (para colaboradores com filhos pequenos)

Previdência privada

Plano odontológico

Inscrições vagas de emprego AMBEV

Para concorrer a uma das vagas citadas, será necessário que o interessado envie o currículo. Logo depois de tomar conhecimentos das vagas, entre na área desejada no site da Ambev.