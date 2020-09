AMD revela a primeira imagem da Radeon RX 6000

Depois de a Nvidia revelar a monstruosa RTX 3090, chegou a vez de a AMD mostrar suas armas com um primeiro teaser da Radeon RX 6000, que recebeu hoje a sua primeira imagem no Twitter oficial da marca. Confira abaixo:

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ

— Radeon RX (@Radeon) September 14, 2020