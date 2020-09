Americano dá maior migué da história, engana juiz e ‘troca’ derrota com nocaute por vitória com finalização

O UFC deste sábado viu algo quase que sem precedentes na história. O norte-americano Ed Herman conseguiu ‘enganar’ o juiz Chris Tognoni e, ao invés de ser nocauteado no segundo round, conseguiu finalizar Mike Rodriguez no terceiro assalto com uma Kimura.

O lance da finalização, porém, nunca deveria ter acontecido

Com pouco mais de um minuto para acabar o segundo round, Rodriguez conseguiu pegar o rival no clinche e acertou duas joelhadas em cheio nas costelas. Herman sentiu tanto que foi ao chão. O juiz Chris Tognoni interviu e parou a luta, mas, ao invés de dar o nocaute, disse que os golpes haviam sido ilegais, atingindo as partes íntimas.

Herman se aproveitou. Ficou no chão sentindo muita dor e até mexendo na coquilha, dando a entender que o golpe havia sido realmente ilegal. Os replays, porém, deixavam claro que eles haviam sido muito legais.

Ed se recuperou e chegou até o final do round. Depois, encaixou uma Kimura na metade do último assalto para sair com uma das vitórias mais controversas de todos os tempos.

“Eu não sei aonde o golpe atingiu. EU sei que estava doendo e eu caí. Eu não sei se foi nas partes íntimas ou no corpo. Tudo que eu sei é que eu caí”, disse Herman em entrevista após a luta.

Mike Rodriguez e sua equipe vão protestar contra a derrota e tentar mudar o resultado da luta. Dana White prometeu pagá-lo como se houvesse vencido o duelo.