Among Us 2 é cancelado para aprimoramentos no jogo original

Among Us ganhou tanta popularidade em 2020, que a desenvolvedora InnerSloth chegou anunciar em agosto deste ano uma possível continuação. Mas na sexta-feira passada (25), a empresa lançou uma publicação em sua página explicando que Among Us 2 foi cancelado para que possam se concentrar no desenvolvimento do primeiro game.

(Fonte: InnerSloth/Reprodução)Fonte: InnerSloth

“O principal motivo pelo qual decidimos criar uma sequência é porque a base de código está muito desatualizada e não foi construída para suportar a adição de tantos novos conteúdos. No entanto, ver quantas pessoas estão curtindo o jogo realmente nos faz querer ser capazes de apoiá-lo e levá-lo para o próximo nível. Decidimos cancelar Among Us 2 e colocar todo o nosso foco em melhorar Among Us 1.”, explicou o post.

Mas não é preciso ficar triste. A publicação também explica que tudo aquilo o que havia sido planejado para a continuação agora será inserido no jogo já lançado, ou seja, esta decisão provavelmente só deve beneficiar os fãs deste famoso multiplayer indie!

E aí, estão curtindo Among Us com os amigos? Ansiosos para verem mais novidades no game? Contem para nós na seção de comentários!