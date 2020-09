Among Us: aprenda como baixar o game para curtir com os amigos!

Among us é título multiplayer da InnerSloth lançado em 2018, virou uma verdadeira febre agora em 2020, conquistando uma legião de fãs e aparecendo em muitas jogatinas no Twitch. O jogo possui versões gratuitas para mobile, e uma paga para computador que está saindo por R$ 10,89.

O objetivo é simples, uma equipe de até 10 pessoas é reunida em três possíveis mapas: uma nave, um edifício ou uma base planetária. No local, elas devem executar tarefas que parecem tranquilas, mas o problema é que até três membros do time são impostores, estando ali para sabotar o sucesso dos outros de todas as formas possíveis, nem que seja na base do assassinato.

Cada vez que um corpo é encontrado, os jogadores precisam discutir no chat e votar em quem querem retirar. A partida só acaba caso todos os sabotadores sejam descobertos, se os objetivos forem concluídos antes que a equipe morra, ou se os impostores conseguem eliminar seus adversários.

Ficou interessado? Então aprenda baixar o game para Android, iOS e PC com nosso tutorial!

Android

1º Passo

Abra o aplicativo da Play Store e toque na barra de pesquisa que se encontra na parte superior da tela.

2º Passo

Digite o nome do jogo e escolha o resultado para abrir a página.

3º Passo

Pressione instalar e espere o download ser concluído.

iOS

1º Passo

Abra a App Store, selecione a lupa para realizar sua pesquisa e digite Among Us.

2º Passo

Selecione a opção correta, abra a página do jogo e toque em “obter” ou no ícone da nuvenzinha para baixar e instalar o game.

PC

1º Passo

Acesse a Steam usando o site ou aplicativo, clique na barra de pesquisa, digite o nome do jogo e escolha o resulto.

2º Passo

Na página do game, selecione a opção “+ Carrinho”

3º Passo

No carrinho de compras, escolha a opção “Comprar para minha conta”.

4º Passo

Escolha a forma de pagamento e selecione “Continuar”, depois disso, é só revisar seu pedido e confirmar a compra para o jogo ficar disponível na biblioteca.

Prontinho! Agora é só aproveitar Among Us com seus amigos!