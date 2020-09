Amor de Mãe ganha casal de lésbicas na próxima fase

A volta relâmpago que será Amor de Mãe, em janeiro, colocou Manuela Dias em posição difícil. Personagens que tinham muita “lenha para queimar” serão jogados para escanteio ou terão suas histórias viradas de cabeça para baixo.

Pensando na solução do folhetim, a autora criou um casal: Leila (Arieta Corrêa) e Penha (Clarissa Pinheiro). Quando a companheira do corrupto Belizário (Tuca Andrada) estiver na cadeia, a ex de Magno (Juliano Cazarré) assumirá a função de mulher do criminoso.

Na prisão, Penha não receberá nenhuma ajuda do marido e, sem saída, decidirá fugir com a ajuda da amiga. Ainda mais próximas após a fuga, a duas ficarão juntas. A volta de Amor de Mãe contará com 23 capítulos. As informações são da jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra

Dias escreveu uma cena de beijo entre as personagens, mas o diretor José Villamarim é quem tomará a decisão final sobre o desfecho. Para que a cena aconteça, a dupla precisaria de um confinamento de pelo menos dez dias em um hotel próximo da Globo.

Sobre as decisões da emissora cariosa na nova fase da história, uma delas envolve a imersão da pandemia na trama. Protagonista da história, Lurdes (Regina Casé) vai ganhar dinheiro costurando o acessório de proteção contra o vírus e vendendo na rua. Assim como na vida real, os personagens só deixarão as máscaras de lado quando estiverem em casa.