Amor Sem Igual será primeira novela interrompida pela pandemia a voltar ao ar · .

A Record deu um drible na Globo e será a primeira emissora a ter uma novela inédita no ar depois da paralisação dos trabalhos por causa da pandemia em março deste ano. Amor Sem Igual, que teve sua exibição interrompida em 20 de abril, voltará à programação no próximo dia 22. As tramas da concorrente, por sua vez, só reestrearão no ano que vem.

A história do romance entre a prostituta Poderosa (Day Mesquita) e o agrônomo Miguel (Rafael Sardão) retornará à grade com uma edição especial dos 93 capítulos já exibidos, um compacto para relembrar o público de tudo que aconteceu na trama.

Na sequência, virão os 45 episódios inéditos, que estão sendo gravados desde 10 de agosto em ritmo acelerado nos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro –os trabalhos estão previstos para chegarem ao fim neste sábado (12). Numa comparação, enquanto a Globo grava uma cena de suas novelas, a Record faz quatro.

Muitas cenas dos capítulos novos tinham sido gravadas antes da pandemia, o que significa que haverá momentos de beijos, abraços e aproximação física de verdade misturados a outros que utilizarão efeitos especiais para as demonstrações de carinho –a Globo também recorrerá à computação para sequências desse tipo.

A ideia da Record é aproveitar a boa repercussão inicial de A Fazenda 12 para fazer bombar a audiência da novela de Cristianne Fridman. A estreia do reality rural, na terça-feira (8), impulsionou o ibope de toda a programação noturna da emissora: Apocalipse, exibida às 20h45 (horário de Amor Sem Igual), bateu recorde e registrou 7,6 pontos de média na Grande São Paulo.

Camila Mayrink grava cena como a Vânia de Amor Sem Igual; equipe protegida contra a Covid

Fontes do . na emissora informaram que a duração do tal compacto de Amor Sem Igual dependerá de sua audiência. Inicialmente, a ideia é que os 93 capítulos sejam resumidos em duas semanas. Mas, se a edição especial obtiver bons resultados, a foice ficará menos afiada, e a história durará um pouco mais.

De qualquer maneira, a Record e a produtora Casablanca estão focadas em voltar ao ritmo normal de trabalho em sua dramaturgia. A emissora marcou o retorno das gravações da bíblica Gênesis para a segunda semana de outubro –o elenco da novela estava no Marrocos quando a pandemia estourou.

Poderosa não vai enfrentar o coronavírus

Como Day Mesquita contou ao ., os novos capítulos da novela não farão nenhuma referência ao coronavírus. “Não aconteceram grandes mudanças considerando a história, apenas algumas adaptações e ajustes foram feitos para que tudo pudesse ser gravado de acordo com as recomendações do novo protocolo de gravações”, revelou ela.

As mudanças ficaram nos bastidores, com a implantação de novas medidas de higiene e segurança para evitar a contaminação. Entre elas, aferir a temperatura de elenco e equipe regularmente e disponibilizar álcool em gel aos profissionais. Até reformas foram feitas no complexo dos estúdios antes do retorno.

