Ana Furtado rememora foto de biquíni e reflete sobre padrões estéticos

Quem acompanha Ana Furtado nas redes sociais, ou na mídia como um todo, sabe que ela é bem discreta em relação ao próprio corpo. Mesmo não o expondo muito, a apresentadora do É de Casa, da Globo, abriu uma exceção por uma razão bem especial.

Aproveitando a onda nostálgica que toma conta do Instagram às quintas-feiras, a esposa de Boninho relembrou uma foto em que ostenta sua boa forma no que parece ser um desfile: “O ano deve ser 1993, aos 20 anos. Me achava gorda. Vocês acreditam? Pelo menos era o que me diziam. Que eu precisava emagrecer só mais um pouquinho. Perder um pouco de coxa que era fora do padrão esquálido da época“.

Depois de abrir a discussão sobre a imposição de um padrão estético, Ana parou para fazer uma retrospectiva das mudanças do próprio corpo: “Sempre me mantive fiel ao meu biotipo e perder essa coxa (que graças a Deus tenho até hoje) só se fosse na faca ou se nascesse de novo. Fui resistência na beleza“.

Na sequência, Ana Furtado surpreendeu ao revelar uma fase crítica de sua vida, que a fez enxergar algo muito importante: “Cheguei a pesar numa época 49 kg (tenho 1m73) e achei que ia morrer. Quando me dei conta sabia que não podia continuar maltratando o meu corpo e sacrificando a minha saúde“.

“Esse clique é do começo da minha carreira. Algum desfile de moda praia de uma marca de que não me recordo o nome. Vivi momentos incríveis como modelo. Gloriosos. Campanhas nacionais e internacionais. Desfiles para grandes nomes do Brasil e do mundo. Mas a minha grande conquista depois de 3 anos de profissão foi compreender que perseguir um padrão de beleza impossível pra mim não me fazia feliz. Não me fazia bem. Eu sempre celebrei o meu corpo, o meu templo. Com os seus defeitos, centímetros de altura a menos exigidos pela profissão, corpo mais atlético e o meu sorriso“, prosseguiu a famosa, balanceando o sucesso como modelo à autossuficiência como pessoa.

Finalizando o extenso desabafo, Ana Furtado se deu conta do quanto mudou nesses anos e deixou uma mensagem motivacional: “Nessa época não podia sorrir, mas como vocês já me conhecem sabem que isso é algo impossível para mim. Sorriam sempre para a vida! Sorriam para o seu corpo. Se deem carinho. Celebrem cada pedacinho que é só seu. Porque a sua beleza é única, valiosa e potente. Não deixem que te digam o contrário“.

Confira: