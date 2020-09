Ana Hickmann protagoniza discussão com o marido em vídeo

Ana Hickmann é casada desde 1998 com Alexandre Correa e os dois já passaram por muita coisa juntos. Apesar de toda cumplicidade que exibem nas redes sociais, na mesma plataforma eles mostraram um momento não tão amoroso assim.

Alexandre filmou a apresentadora sentada no que parece ser uma sala de maquiagens ou um camarim e postou no Stories do Instagram. Vendo a esposa com mesas repletas de todos os tipo de maquiagem, provocou: “Eu preciso registrar esse momento, a senhora acumuladora fez o que hoje?”.

Ana, que estava com uma roupa simples e nada produzida, rebateu o marido prontamente: “Acumuladora só por que eu tenho maquiagem? Aqui são todas as minhas maquiagens, que são as coisas que eu gosto… Tem muita coisa no apartamento ainda”.

O empresário, depois de alfinetar a mulher, aproveitou a chance para elogiar o ambiente todo organizado por ela: “Minha amiga, isso aqui estava parecendo Bagdá e você arrumou tudo. Eu estou muito orgulhoso de você. Uma filhinha muito boazinha, muito organizadinha”.

Ana Hickmann replicou Alexandre Correa, antes de arrancar risos dele: “Primeiro que eu não sou sua filha, para começo de conversa, segundo eu estava afim de arrumar e terceiro você me largou sozinha aqui… Eu não tinha o que fazer”.

Confira: