Ana Maria Braga revela o que tem feito durante o isolamento social

Com o seu Mais Você fora do ar desde o início da pandemia, Ana Maria Braga tem aproveitado o período da quarentena da melhor maneira possível. A apresentadora revelou à revista Veja o que tem feito durante o período do isolamento social.

“Além de passar horas trabalhando na minha ‘eterna’ colcha de crochê, me divido entre ver séries, cozinhar no meu fogão a lenha e namorar“, afirmou a loira, que vive em lua de mel desde fevereiro, quando se casou com o francês Johnny Lucet.

Ana foi diagnosticada com pneumonia no sábado passado (29) e, por isso, manteve-se afastada do trabalho. A descoberta da doença implicou na suspensão de suas entradas ao vivo no Encontro durante esta semana. Fátima Bernardes explicou a ausência da loira no programa da última segunda-feira (31).

“Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia, que foi descoberta no sábado. Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados“, explicou Fátima.

Além disso, a titular do Encontro desejou melhoras para a colega das manhãs da Globo. “Ana, que você se recupere logo, volte logo! Mas fique bem. A gente vai cuidando aqui do que pode“, finalizou Bernardes.