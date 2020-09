Ana Maria Braga volta ao Mais Você e deixa o Encontro com Fátima Bernardes · .

Após uma temporada com um quadro no Encontro, Ana Maria Braga já tem data marcada para retornar ao comando do Mais Você e deixar o programa de Fátima Bernardes: 5 de outubro. A confirmação foi feita pela própria apresentadora de 71 anos nesta terça-feira (8). O matinal vai ao ar em um novo horário e deixará de ser transmitido do Rio de Janeiro.

Ana Maria voltará defitivamente para São Paulo, onde está desde o início da quarentena, e passará a ocupar o horário das 11h30 ao meio-dia, mas sem ter a necessidade de dividir os holofotes com Fátima Bernardes no Encontro. Essa meia hora será apenas dela e de Louro José e terá o nome de Mais Você.

Até março, mês em que o matinal saiu da grade e foi substituído por uma programação jornalística, a atração era exibida das 9h às 10h30, horário que começava o Encontro.

Ana Maria Braga e o Louro José faziam o programa dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro, onde existe mais facilidade de receber o elenco de artistas e apresentadores da emissora. Com o retorno do programa de Fátima Bernardes à grade na faixa das 10h, a veterana ganhou um quadro de receitas no Encontro.

Ao contrário da colega nas manhãs, Ana Maria não foi liberada para voltar aos estúdios por ser do grupo de risco do novo coronavírus. Por ter um público fiel e uma fila de anunciantes, a apresentadora foi encaixada na atração comandada por Fátima.

Segundo informação do site oficial da apresentadora, ela continuará fazendo o programa de casa enquando um novo estúdio em São Paulo é montado.

“A partir de 05/10, Ana Maria Braga volta às manhãs da Globo ao vivo de sua casa com o horário das 11h30. A ideia é que ela grave de casa até que seu novo estúdio fique pronto, em São Paulo. A ideia do Mais Você voltar para São Paulo já estava nos planos antes mesmo da pandemia e agora está se consolidando”, informa a nota.

