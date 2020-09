Ana Paula Valadão diz na TV que Aids é doença de gays; entidade processará cantora · .

A cantora gospel e pastora Ana Paula Valadão irritou a comunidade LGBTQ+ ao falar no programa Diante do Trono, apresentado por ela na Rede Super, que ser gay “não é normal” e que a punição para tal pecado é a morte. Além disso, atribuiu aos homossexuais a responsabilidade pela proliferação da Aids. Ela será processada por crime de LGBTfobia.

“Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva a consequências”, disse a evangélica. Em seguida, mostrou seu desconhecimento a respeito do HIV.

“Qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como ideal chama de pecado. O pecado tem uma consequência que é a morte. Ta ai a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa enfermidade que leva a morte, contamina as mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus”, comentou.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em dezembro de 2019, o Brasil registrou 248.520 novos casos de pacientes com HIV entre 2007 e 2019. Destas, 143.506 se declararam heterossexuais, o que corresponde a 58% dos infectados. Somente 42% pertencem à comunidade LGBTQ+.

As falas de Ana Paula foram consideradas homofóbicas e seu nome se tornou o assunto mais comentado do Twitter neste sábado (12). A Aliança Nacional LGBTI+ declarou em nota que processará a evangélica por crime de LGBTfobia.

“O discurso de Ana Paula beira ao absurdo, extrapolando a liberdade religiosa e de expressão, tornando-se um discurso odioso, fanático e amplamente desproposital, com consequências potencialmente desastrosas, principalmente para quem a segue”, diz o comunicado.

“Nos encontraremos nas barras da lei – a lei dos homens e das mulheres. Não se deve acreditar em um Deus como este pregado pela apresentadora, que espalha preconceitos, estigmas e ódio! Se a sua exegese e hermenêutica são essas, as nossas são os artigos 3º e 5º de Constituição Federal cidadã de 1988”, completa a Aliança Nacional LGBTI+.

Ana Paula Valadão recebeu duras críticas por suas palavras bloqueou seu perfil no Twitter e desativou os comentários em suas publicações no Instagram. Confira o vídeo da pastora e algumas reações da web:

Ana Paula Valadão atribui aos gays a disseminação da AIDS e diz que casais heterossexuais são “imunes”, contrariando a ciência e o senso comum. Fé religiosa não é salvo conduto para ser homofóbica, sorofóbica e cometer crimes contra a saúde pública. Precisa ser responsabilizada! pic.twitter.com/tCFdKswoCX

Sorofóbica,homofóbica, desinformada e mentirosa! Ana Paula Valadão, que se diz pastora 😒, destila ódio e reforça preconceito e estigma contra a comunidade LGBT. Essa mulher não tem escrúpulo e deve responder por isso na justiça. Ana Paula,você é a escória da escória.

Ana Paula Valadão destila ódio e informações falsas sobre HIV e Aids. Ao contrário do que ela informa, homens heteros representam 49% dos casos de infecção do HIV no Brasil, homossexuais são 38% e os bissexuais 9,1%. O estigma contra a população LGBT deve ser tratado como crime

como é linda a ignorância e a maldade em seu estado bruto 😍 Ana Paula Valadão recebe aplausos de milhares de crentes ao destilar sua homofobia em forma de “ensinamentos”, transmitido pela TV diz com todas as letras q os gays são a CAUSA do HIV escrota pic.twitter.com/Xd92i6WHQY

A fala da Ana Paula Valadão é um atentado a saúde pública.Por causa desse pensamento preconceituoso e equivocado de q “Casamento evita doenças sexuais e HIV é castigo divino ” o número de jovens infectados com HIV só cresce e taxa de suicídio entre os soros positivos é imensa

Ana Paula Valadão critica os gays, mas aplaude a Flordelis q transa com filhos, rouba o marido da filha, mata o marido e prostitui seus filhos pros fiéis da igreja? Entendi, bem a cara dela msm pic.twitter.com/n5Q2TUjlMr

a contorna cristã Ana Paula Valadão,

disse que a homossexualidade não é normal, que o castigo de Deus se dá através do HIV e que casais heterossexuais são “imunes” ao vírus. e ainda tem gente dizendo que educação sexual não é importante..

Ana Paula Valadão dizendo que AIDS é “castigo de Deus para união sexual entre dois homens”. É LINDO O AMOR CRISTÃO, HEIN? pic.twitter.com/TMHogo6EnB

