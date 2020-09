Âncora da Globo vira alvo de apoiadores do Crivella após atitude

A denúncia da Globo sobre um suposto esquema envolvendo prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), ainda está rendendo assunto. Nesta quinta-feira (2), vereadores decidem se abrem processo contra o político. Por isso, Flávio Fachel decidiu questionar os políticos sobre a decisão.

Para reportagem do Bom Dia Rio, da emissora carioca, o âncora enviou uma mensagem a todos os 51 vereadores do Rio. Por WhatsApp, o jornalista perguntou como eles pretendem votar na sessão que decidirá se será aberto ou não o novo processo de impeachment do prefeito.

No entanto, um dos políticos acabou vazando um print da mensagem enviada pelo âncora. Em seguida, começou a circular nas redes sociais uma montagem com a reprodução da pergunta, a foto de Flávio Fachel e a frase, em letras garrafais: “Apresentador da Rede Globo tenta coagir vereadores do Rio via WhatsApp”.

Pelo Twitter, um apoiador do Crivella detonou: “URGENTE: Apresentador Global tenta constrangedor e pressionar os vereadores cariocas com mensagens pelo WhatsApp. Espalhem isso pois a Globolixo não irá mostrar”.

O jornalista da Globo, então, fez questão de reagir: “Já agradeci o vereador que recebeu a mensagem pela divulgação do meu trabalho”.

Cabe lembrar que Marcelo Crivella é acusado de pagar funcionários com dinheiro público para impedir que a população reclame dos serviços prestados pelo sistema de saúde. Além disso, essas pessoas também são acusadas de atrapalhar o serviço da imprensa na frente dos hospitais.

Já agradeci o vereador que recebeu a mensagem pela divulgação do meu trabalho! 🙂 — flaviofachel 📺 (@flaviofachel) September 3, 2020