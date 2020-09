Andifes apresenta proposta de biossegurança para as universidades federais na pandemia

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) apresentou na última semana um documento com proposta de biossegurança.

O objetivo da proposta é fornecer às universidades federais possíveis caminhos a seguir durante o período de crise da covid-19. Além disso, o texto trás ainda direcionamentos quanto ao cenário das universidades após a crise sanitária.

Assim, na reunião do Conselho Pleno da Andifes que ocorreu na quinta-feira (03), a presidente da Comissão de Desenvolvimento Acadêmico apresentou o relatório. De acordo o texto de divulgação da proposta, a iniciativa partiu da Resolução Andifes 01/2020.

Diretrizes para as federais

Logo no início do documento, na sua apresentação, que está disponível em PDF no site da Andifes, o texto explica que o relatório apresenta os cinco eixos definidos na Resolução. Entre eles: planos de biossegurança, de contingência e meios didáticos e pedagógicos para lidar com o ensino na crise de covid-19.

De acordo com a reitora Joana Angélia (UFSB), o relatório resume sugestões para cada um dos contextos e das demandas das federais desde o início da pandemia de covid-19. Nesse sentido, a Andifes apresenta o relatório com o objetivo de dar diretrizes gerais sobre os desafios atuais.

Desse modo, o documento, apresenta um quadro com as demandas, os desafios e as possíveis propostas para a solução. Assim, são pensadas e abordadas as formas de viabilizar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.

A elaboração do relatório contou com a colaboração do COGRAD, do Copropi, do COEX, do CGTIC, do Fonaprace e também do Forplad. Além disso, o documento pode ser conferido na íntegra aqui.

As informações são da Andifes.

