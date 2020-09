André Rizek surpreende com relato sobre salário de Andréia Sadi

André Rizek e Andréia Sadi são bem discretos quando o assunto é o casamento deles. No entanto, o apresentador do SporTV surpreendeu ao falar sobre os salários dele e da esposa.

“Em tempo: aos que perguntaram, minha mulher não ganha igual a mim! Ela é mais competente, relevante e obviamente merece receber muito mais. Pão dura, ainda não consigo me beneficiar disso. Mas esse dia de glória há de chegar!”, escreveu o famoso.

Os jornalistas, cabe lembrar, se casaram durante a quarentena do novo coronavírus. Os dois começaram a namorar no ano passado e, este ano, passaram a morar juntos.

Recentemente, André Rizek e Andréia explicitaram as particularidades desse convívio diário, em entrevista ao Altas Horas, da Globo.

“Quando a gente se casou e veio a quarentena, uma semana depois, virou 24 (horas) por 7 (dias). Você começa a dividir coisas que, talvez, você não fosse dividir em outros tempos, afazeres domésticos, que não sou muito boa… Já ele, faz tudo! Descobri um André que talvez eu não conhecesse. Ele lava roupa, cozinha“, disse a comentarista.

André, por sua vez, revelou como foi que inicialmente flertou com a esposa, usando a profissão como trunfo: “Eu me aproximei dela justamente falando de política, comecei a mandar mensagens, informações… Já eram dicas com segundas, terceiras, quartas intenções. A gente sempre trocou mensagens, mas eu sou meio atrapalhado com isso… Em junho do ano passado, eu consegui um pequeno ‘furo’ político e mandei a mensagem com a ideia de impressionar ela“.

