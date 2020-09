Andrés banca Tiago Nunes mesmo com ‘pressão insuportável’, mas revela condição que o faria demiti-lo

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, admitiu que enfrenta uma “pressão insuportável” para demitir Tiago Nunes, mas afirmou que não fará isso. Bancou a permanência do técnico, embora tenha revelado um motivo que o faria repensar a decisão.

“Eu não vou mandar o Tiago Nunes embora neste momento. Ele não tem culpa [da fase ruim]. Tem culpa, mas apenas uma parcela, não é o único. Está uma pressão insuportável para tirá-lo. Não vou tirar. Quando ele perder o grupo, sim. Enquanto tiver o grupo, ele continua sendo técnico do Corinthians”, disse o presidente em entrevista ao programa “Tino Marcos Uchôa”, da TV Globo.

O treinador vem tendo dificuldade para fazer o Corinthians engrenar. Venceu apenas nove das 25 partidas em 2020 e acumula resultados complicados. O time foi eliminado na fase preliminar da Copa Libertadores pelo Guaraní, do Paraguai, e perdeu o título do Campeonato Paulista para o Palmeiras, deixando a escapar a chance de o clube alcançar um inédito tetracampeonato.

No Campeonato Brasileiro, o Corinthians faz campanha sem destaque, com duas vitórias e três empates em sete jogos. A equipe ocupa a 11ª colocação, dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Mas Tiago Nunes lida com problemas fora de campo que também tem dificuldade o trabalho dentro do gramado. O principal deles é a forte crise financeira do Corinthians, algo que impede novas contratações e fez o clube atrasar quase quatro meses de salários.

“Até dia 15 de setembro eles sabem que vão receber tudo. Pegou época da pandemia, tivemos dificuldades. Não tenho vergonha de dizer. Foi a única vez que atrasou na história, peço desculpa aos atletas. Você vê jogador nos cobrando, mas não reclamando. Estão correndo, lutando, tentando ganhar independente disso”, disse Andrés na mesma entrevista.

A pressão pode acalmar ou piorar dependendo do resultado do time na quinta-feira (10), quando enfrentará o Palmeiras, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.