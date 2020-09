Andrés empregou mais técnicos no Corinthians, mas demitiu menos que Galiotte no Palmeiras

Corinthians e Palmeiras jogam na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro com Tiago Nunes e Vanderlei Luxemburgo pressionados e ao mesmo tempo respaldados por suas diretorias independentemente do que acontecer nesta quinta-feira (10).

O presidente corintiano Andrés Sanchez disse na terça que Tiago não é o único culpado pelo desempenho ruim e que seguirá no cargo. Vinte e cinco dias atrás o mandatário palmeirense Maurício Galiotte já havia defendido Luxemburgo das críticas.

É quase uma tradição do futebol brasileiro que faz os clubes trocaram de técnicos no meio da temporada, muitas vezes de forma até surpreendente. No Brasileirão atual, que vai ter a nona rodada completada nesta quinta, já foram seis demissões.

Eduardo Barroca (Coritiba), Ney Franco (Goiás), Daniel Paulista (Sport), Dorival Júnior (Athletico-PR), Felipe Conceição (Bragantino) e Roger Machado (Bahia) foram as vítimas. É possível que outras apareçam até o final da décima rodada…

Citando outro exemplo, o Cruzeiro, que disputa a Série B, está indo para o terceiro técnico na temporada ao acertar a vinda de Ney Franco. O clube mineiro já teve Adilson Batista e Enderson Moreira, demitido na terça-feira.

Vanderlei Luxemburgo, hoje no Palmeiras, e Tiago Nunes, no Corinthians, se abraçam antes de jogo GazetaPress

Até por causa desse contexto de demissões, Andrés Sanchez disse na mesma entrevista ao programa “Tino Marcos Uchôa”, da TV Globo, em que defendeu Tiago Nunes, que é a favor de um formato mais rígido para regular a relação entre clubes e técnicos.

“Se eu pudesse mudar algo no futebol, seria isso de pressão sobre técnicos. O treinador não quer atacar, tem medo de atacar porque não quer perder o jogo. Futebol está feio. Se jogar mais avançado e perder o jogo, é todo mundo querendo derrubar. Queria técnico um ano obrigatoriamente nos clubes. Se demitir, não pode contratar novo. Se ele sair, não pode ir para outro clube”, disse.

Levando apenas em conta o histórico de Andrés no Corinthians ao longo de duas gestões concluídas (2007-2009 e 2009-2012) e a terceira perto do fim, o clube teve nove treinadores e três interinos, mas foram apenas três profissionais que saíram demitidos.

2007

Nelsinho Baptista [já estava e ficou até o fim do contrato]

2008/2009

Mano Menezes

2010

Mano Menezes [saiu em agosto para defender a seleção]

Adilson Batista [demitido após 17 jogos]

Fábio Carille [interino]

Tite

2011/2012

Tite

2018

Fábio Carille [saiu para treinar Al Wehda]

Osmar Loss [voltou para a base após 25 jogos]

Jair Ventura [demitido após 19 jogos]

2019

Fábio Carille [demitido após 69 jogos]

Leandro Cuca [interino]

Dyego Coelho [interino]

2020

Tiago Nunes

Andrés garantiu longevidade a maioria dos técnicos corintianos. Por exemplo, Mano ficou de janeiro de 2008 até agosto de 2010, quando optou por sair para assumir a seleção brasileira.

Tite ficou de outubro de 2010 até o final de 2013, quando Andrés nem estava mais no poder. Quando ele voltou, Fábio Carille, a quem criticou recentemente, foi quem teve vida mais longa.

Maurício Galiotte soma menos tempo no poder do que o cartola corintiano. Está cumprindo o último ano do segundo mandato no Palmeiras, em uma gestão iniciada no final de 2016.

Com ele, o time alviverde teve seis treinadores e dois técnicos interinos, mas o número de demissões foram maiores. Cinco profissionais foram desligados pela diretoria.

2017

Eduardo Baptista [demitido após 23 jogos]

Cuca [demitido após 34 jogos]

Alberto Valentim [interino]

2018

Roger Machado [demitido após 44 jogos]

Luiz Felipe Scolari

2019

Luiz Felipe Scolari [demitido após 77 jogos]

Mano Menezes [demitido após 20 jogos]

Andrey Lopes [interino]

2020

Vanderlei Luxemburgo

Quem ficou mais tempo no cargo foi Luiz Felipe Scolari, campeão brasileiro em 2018 e único até agora que conseguiu atravessar um ano para o outro no comando da equipe.

O segundo mais longevo já é Vanderlei Luxemburgo, que iniciou essa temporada como técnico. Mas mesmo tendo sido campeão do Paulistão em cima do Corinthians a pressão é grande.

Vale lembrar que com pressão parecida Galiotte acabou mandando embora Eduardo Baptista e Roger Machados, “culpados” por terem pouca experiência, e Cuca e Mano Menezes, mais tarimbados.

Resta saber se uma derrota no Dérbi Paulista nesta noite fará os dirigentes de Corinthians e Palmeiras manterem-se fieis ao que declararam ou seguir a tradição do futebol brasileiro e trocar de treinador.