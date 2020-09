Andressa Ferreira posa com a família para celebrar aniversário de Thammy Miranda

Thammy Miranda, que completou 38 anos na última quinta-feira (3), recebeu uma linda homenagem da esposa, Andressa Ferreira, no Instagram, com um clique em que aparecem ao lado do filho, Bento.

“Nosso bom dia especial porque hoje é aniversário do papai. Obrigada, Deus, por colocar vocês em minha vida. Parabéns, amor. Você é minha vida!“, escreveu a modelo na legenda.

Nos comentários, os admiradores deixaram suas mensagens de carinho à família. “Parabéns, Deus abençoe sempre“, desejou uma fã. “Parabéns, Thammy. Que o Mestre te dê sabedoria para conduzir a sua vida. Saúde e luz. Feliz aniversário“, felicitou outra. “Parabéns! Família maravilhosa. Lindo dia“, reverenciou outro.

Recentemente, Andressa se irritou com uma pergunta de um fã, que questionou se Thammy havia registrado o herdeiro.

Andressa, que é mãe de Bento por meio de inseminação artificial, disse que o marido é um homem não só na aparência, mas também em todos os documentos.

“É óbvio que registrou. Por que ele como pai não teria registrado?“, indagou. “Toda a documentação do Thammy foi alterada para masculino. Isso por lei é um direito. Ele não é homem apenas na aparência, mas também em todos os documentos“, explicou.

Confira: