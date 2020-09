Andressa Urach desmente Tati Minerato, defende médico e expõe conversas

Uma revelação inesperada de Andressa Urach fez a história de Tati Minerato e os seus recentes procedimentos estéticos malsucedidos “mudar de lugar”. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, a ex-Fazenda expôs uma conversa que teve com a loira, na qual ela afirma que colocou hidrogel, mesma substância que quase matou Urach no passado.

Dizendo que “odeia injustiça“, a apresentadora revelou o que Tati a contou por mensagens no WhatsApp. Em tempo, a ex-peoa defendeu o cirurgião Felipe Tozaki, que segundo Minerato, cometeu erro médico. Para Urach, o profissional é excelente, já que ela garante que ele salvou sua vida quando tal situação aconteceu com ela.

“Tati Minerato me confessou no WhatsApp que colocou hidrogel, o mesmo produto que quase me matou. Nunca vou aceitar uma pessoa que um dia ajudou a salvar minha vida sofrer uma injustiça dessas. O Dr. Felipe foi ajudá-la a retirar o hidrogel do corpo. Essa reação que deu nela foi a mesma que apareceu em mim. E é a mesma reação que vai dar em qualquer pessoa que tenha esse produto no corpo e tenta retirá-lo“, disse a escritora.

Na conversa que teve com Andressa, a ex-Power Couple afirmou: “Então, é o mesmo problema que você teve com hidrogel. Eu coloquei uma única vez em 2014, final do ano, para 2015. Eu já tive problema com ele. Deu infecção, tive que drenar, fiquei internada, foi horrível. Inclusive, foi na mesma época que você, mas não quis divulgar na mídia que era esse o problema“.

“Aí eu quis trocar o meu silicone e aproveitei para retirar uma quantidade de hidrogel que tinha migrado para a virilha. Perguntei para o médico se teria alguma possibilidade de dar problema, expliquei que já tinha tido anos atrás e ele garantiu que seria tranquilo, que não daria problema, só que deu. Fiquei 11 dias internada, está drenando ainda, estou fazendo as câmeras hiperbáricas para cicatrizar mais rapidamente. Inclusive, é o mesmo médico que você diz que fez seu tratamento, o Felipe Tozaki“, completou.

Procurada pela publicação, Tati afirmou que a declaração de Urach “não procede”. “Esse homem já cometeu vários crimes, me expôs! Eu nem sei o que ele quer. Fui lá como uma paciente normal, ele deixou meu peito de tamanhos diferentes. Fora tudo que eu sofri. Divulgar as fotos foi bastante doloroso pra mim. Agora, já entrei com a ação na Justiça e ele vai ter de provar tudo que fala“, garantiu.