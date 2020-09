Andressa Urach lembra cirurgias e deixa alerta importante

Ver essa foto no Instagram

Arquivo 2015 . Serei sempre grata a Deus e aos médicos, que um dia ajudaram a salvar a minha vida! . Foram 22 cirurgias para a retirada do hidrogel. Infelizmente o PMMA (bioplastia) não sai e é pior que o hidrogel. . Fica o alerta para todas as mulheres: não coloquem essas substâncias no corpo! O resultado não vale o risco, pois na maioria dos casos há formação de nódulos, enrijecimento da região, infecção, alergias, dor crônica, rejeição do organismo e até necrose do tecido. O corpo rejeita e tenta expelir de todo jeito! . O pior de tudo é que se houver arrependimento e o desejo de retirada do produto, nem sempre é possível, pois o risco de morte é altíssimo. Foi em umas dessas tentativas que eu cheguei à sepse e fiquei em coma. . Eu recomendo o trabalho dos profissionais que ajudaram na retirada do Hidrogel do meu corpo, tive que assumir os risco e ser responsável pelas possibilidades de dar certo ou não. Mas minha maior recomendação hoje é: não aplique essas substâncias no corpo! @drfelipetozaki . @juliovedovatocirurgiaplastica . @pedro.a.martins.10 . #Gratidão