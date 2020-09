Android recebe identificador de chamadas nativo em seu discador

Para evitar que usuários recebam ligações e não reconheçam suas origens, a Google anunciou a implementação de um identificador de chamadas para o Android. De acordo com a empresa, a solução visa solucionar, também, um grande problema relacionado a scams e evitaria que golpes ocorressem, citando um relatório da Federal Trade Commission (FTC), cujos dados apontam que, em 2019, a principal forma de pessoas serem contatadas por golpistas era justamente essa.

O recurso fará parte, nativamente, do aplicativo de discagem do próprio sistema operacional, mostrando nome do responsável pela ligação, logo, motivo do contato e um símbolo de verificação, caso a companhia tenha sido aprovada pela gigante das buscas. Além disso, a Google ressalta que não coleta ou armazena dado pessoal algum dos negócios após a finalização das análises.

“Temos testado o verificador de chamadas há alguns meses. Resultados iniciais indicaram que o lançamento aprimora a probabilidade de alguém responder a uma chamada. Desta forma, auxiliamos a reduzir os custos de empresas com esses processos, já que identificamos ligações relevantes aos usuários de maneira confiável”, declara.

“Por exemplo, bancos tentando falar com seus clientes sobre transações possivelmente fraudulentas podem ter melhores respostas se exibirem o motivo do contato. Aqueles que gerenciam soluções de delivery ou procedimentos logísticos podem fazer o mesmo para se certificarem de que seus consumidores estejam disponíveis para receberem suas encomendas.”

Fonte: Google

Para todos os públicos

Segundo o mesmo relatório citado da FTC, afirma a Google, ainda que existam aqueles que nem aceitem chamadas, os que caem em golpes perdem, em média, mil dólares – sendo ambas as situações negativas, tanto para empresas idôneas quanto para as vítimas. Sendo assim, a partir do lançamento do verificador de SMS no ano passado, foi constatado que a medida é benéfica para todos os públicos.

“Um estudo nos Estados Unidos e no Brasil mostrou que a solução para mensagens de texto aumenta a confiança do consumidor, além de elevar a performance de métricas de probabilidade de compra, satisfação com a marca e recomendações”, salienta.

Brasil, Estados Unidos, México, Espanha e Índia são os primeiros a receberem o verificador de chamadas. Mais países estão a caminho, indica a companhia.