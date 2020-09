Angélica se declara para Luciano Huck e encanta seguidores

Hoje é dia de festa na casa da família Huck. Nesta quinta-feira (9), Luciano Huck completa 49 anos e, por isso, logo cedo ganhou declaração pública de amor da esposa, Angélica.

Com uma foto dos dois em um momento de um relaxante banho de mar numa rede, a apresentadora da Globo afirmou que é assim que deseja continuar tocando a vida. Além disso, a loira ainda destacou no texto a admiração que sente pelo pai de seus filhos, Joaquim, Benício e Eva.

“E assim quero seguir com você, meu amor… Porque nosso encontro é lindo e cheio de aprendizados, que seus dias sejam de paz, harmonia, serenidade para que você possa viver as alegrias que merece. Estarei sempre aqui admirando suas conquistas! Porque é muito bom estar ao seu lado e ver todo comprometimento e prazer que você tem na vida!“, desabafou Angélica.

A esposa de Luciano Huck completou: “Todo esse seu jeito verdadeiramente empático e altruísta com as pessoas me inspiram e fazem acreditar em um mundo melhor. Te amo. Viva, seja, sinta”.

“Obrigado, meu amor. Você é o melhor presente que a vida me deu”, respondeu o aniversariante nos comentários, que também recebeu mensagens de famosos.

Xuxa se surpreendeu com o texto da amiga. “Que lindo, migz, virou poeta… wooom”, disparou a eterna “Rainha dos Baixinhos”. Marina Ruy Barbosa, o padre Fábio de Melo, Carolina Diekmann, Claudia Raia e Fátima Bernardes também reagiram à publicação.