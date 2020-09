Anitta aposta em biquíni cavadíssimo e hipnotiza com bumbum gigante

Anitta é uma famosa que dispensa descrições, visto que qualquer ato dela vira um verdadeiro evento na boca do povo. Agora dispensando discrições, a cantora promoveu sua mais nova música em um visual para lá de provocador, nas redes sociais.

A intérprete do mais recente Tá com o Papato fez jus à autoexaltação na música e mostrou o corpão num biquíni listrado cavadíssimo, que deixava seu bumbum gigante em evidência. Também damos a atenção ao óculos de sol rosa e seu cabelo com duas grandes mechas longas na parte dianteira.

“Sou a Barbie girl, se você quer ser meu”, escreveu Anitta na legenda da publicação compartilhada nessa quarta-feira (2) no Instagram, insinuando estar a procura de um namorado, que é a próxima palavra da música que ela cita. Mais de 1 milhão de pessoas curtiram a foto.

O ator Gabriel Rocha se rendeu à sensualidade da artista e disparou: “Carai, você tá mais gostosa que o normal”. O perfil administrado pelas gêmeas Bia e Branca Feres foi sucinto: “Poderosa demais”. Um fã da loira completou: “Eu não aguento sua beleza cara… Não dá”.

Anitta também surgiu dançando com o mesmo biquíni, em vídeos publicados no Stories, que por isso não permitiam comentários públicos. Tudo isso foi gravado em sua mansão luxuosa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Confira: