Anitta é anunciada em programa e Leo Dias toma atitude ao vivo

Após toda a briga envolvendo Leo Dias e Anitta durante a quarentena, o colunista participou do Stand Up Jovem Pane o humorista Maurício Meirelles surpreendeu ao anunciar a cantora ao vivo.

Imediatamente, Leo ficou sem jeito, quase sem acreditar, e reagiu: “Parem de sacanagem. Claro que não é ela. Maurício vai perder o emprego. Não estou nervoso porque eu sei que não é ela”.

“[Se for ela], vamos ter que cancelar o Stand Up”, continuou, até que entrou no ar a “sósia” da famosa, para o alívio de Dias, que ficou sem graça: “Ah, gente, fala sério… Olha só… Cara…”.

“Conversa com a Anitta cover, já que não pode falar com a normal”, brincou o apresentador, e Leo disparou: “Oi amor, você é do bem? Você tem caráter, então está ótimo”.

Na sequência, eles perguntaram se a moça gostaria de falar com Leo Dias, mas ela foi direta ao dar um fora: “Não, quero não”. Aos risos, Leo finalizou dizendo: “Então rebola aí”.

Nas redes sociais, o vídeo repercutiu e dividiu opiniões. “Tenta a todo custo desmerecer a Patroa , mas é louco por ela, não consegue admitir isso!”, disparou um fã da cantora.

“Bem que ele queria que fosse a Anitta, o olhinho dele até brilhou”, percebeu outro. “Dá pra ver na cara dele que ele é louco por ela”, apontou mais um.

Confira: