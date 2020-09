Anitta faz estreia como streamer de games no Facebook

Na última segunda-feira (31), a cantora Anitta anunciou que fará sua primeira aparição como streamer de games. Marcada para essa quinta-feira (03), Anitta fará uma transmissão ao vivo enquanto entra no campo de batalha de Free Fire às 20h.

A estreia de Anitta no streaming de games pegou muitos de surpresa. Ao lado de streamers convidadas como Samira Close, Rebeca Trans e Danieli “Uma Dani”, a cantora fará lives experimentando títulos populares, como The Sims — este uma paixão pessoal da cantora — GTA, Free Fire e Euro Truck Simulator.

A era gamer chega pra todos? Bom… pra todos eu não sei mas pra mim chega dia 3… tenho nem roupa pra isso… (mentira tenho sim ??) pic.twitter.com/qiM7F5mrXE — Anitta (@Anitta) September 1, 2020

Os rumores ao redor da chegada da Anitta ao mundo dos games começaram a circular pelas redes em agosto. Logo no fim do mês, a cantora anunciou em todas as suas redes sociais que faria sua estreia no Facebook Gaming.

“Vou começar em setembro. Facebook Gaming, me dá todas as dicas, hein! Eles vão me mandar a cadeira gamer, vão me mandar todos os equipamentos”, contou a cantora durante uma transmissão.

Nos próximos três meses, Anitta fará lives semanais através da sua página oficial no Facebook. Para acompanhar, basta configurar um lembrete na publicação de anúncio ou seguir a cantora na sua página oficial no Facebook.