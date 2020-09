Anitta insinua ter ficado com mulheres durante férias na Europa

Durante a transmissão ao vivo de Anitta com Samira Close no Facebook Gaming, a cantora revelou uma curiosidade sobre sua recente viagem pela Europa. Sem entrar em muitos detalhes, a Poderosa contou que esteve com muitas mulheres.

Em certo ponto da live de jogo, a drag queen afirmou que seria apenas uma competição entre mulheres. “Uma delícia“, brincou Samira.

“Oi, amor. É uma delicíssima. Nessas férias foi o que eu mais fiz, inclusive“, disparou a funkeira.

Para quem não sabe, Anitta passou mais de um mês visitando alguns lugares da Europa. Na Espanha, mais especificamente em Ibiza, a artista chegou a ficar um tempo com Neymar. A cantora e o jogador possuem uma amizade de longa data.

Além de amigos, os dois também já tiveram um affair. O romance veio à tona quando eles trocaram beijos no Carnaval carioca, em pleno Sambódromo.

Após o período, ela retornou para sua mansão no Rio de Janeiro. Porém, antes de pisar em casa, a cantora fez o teste de coronavírus, já que o craque do PSG contraiu a doença e ela esteve perto dele por alguns dias.

“Anitta realizou (o exame para Covid-19) por uma questão de responsabilidade para voltar para casa“, garantiu a assessoria da famosa na ocasião.