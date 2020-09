Anitta surpreende ao remover aplique e exibir cabelo natural

Após retornar ao Brasil, depois de uma longa viagem de férias e trabalho na Europa, Anitta decidiu renovar o visual. A funkeira removeu o aplique e voltou a deixar seu cabelo natural. Através dos Stories do Instagram, a musa mostrou o resultado.

“Eu esperei acabar para falar porque ninguém nesse mundo percebeu. Nem fora do país“, disse ela. Feliz com o resultado, a artista ainda ressaltou: “Olha o meu cabelo de volta. Tirei todo o aplique e ele continua mara, não quebrou. Está um bafo. Depois eu vou querer um rosa, o povo gostou do meu cabelo rosa!”

“Cabelo segue saudável. Já, já vou querer inventar uma outra moda. Já estou achando ele ralo [risos]. Tinha muito medo de colocar mega porque tinha medo de estragar, mas não estragou. Ficou perfeito”, concluiu.

Cabe lembrar que além da mudança no visual, Anitta também quis aumentar o número de integrantes na família. Assim que chegou no aeroporto de São Paulo ela revelou que adotou três cachorrinhos, sendo um cadeirante e o outro cego.

“Oi gente! Ainda não cheguei em casa, estou em São Paulo porque adotei três cachorros. Dois deles são do instituto da Luisa Mell”, disse.

“Um deles é cadeirante, estamos esperando o aparelho dele chegar. E outro é cego e era usado só para fazer filhotes. O último é aquele que eu comentei nas redes sociais da Luisa, lembram?“, completou.

Confira