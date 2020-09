Aniversário de 26 anos de Live A Live terá transmissão com ‘surpresa’

A Square Enix confirmou, nesta segunda-feira, dia 28, que Live A Live ganhará uma transmissão especial em comemoração ao seu vigésimo sexto aniversário. Contando com os criadores originais do título de 1994 lançado para o Super Famicom, o evento está prestes a revelar um “projeto surpresa” indicando que o clássico RPG tático pode ser revivido para os novos consoles.

O anúncio foi feito pelo próprio Takashi Tokita, diretor de Live A Live, que irá se juntar na celebração com nomes como a compositora Yoko Shimomura, o diretor de batalha Nobuyuki Inoue e o designer de personagem em pixel art Kazuyuki Kurashima, do time de criação original, para comentar novidades que irão deixar “todos animados”.

“A transmissão do 26º aniversário de Live a Live foi anunciada! Contará com a presença da compositora Yoko Shimomura, do diretor de batalha Nobuyuki Inoue, do ilustrador da Pixel Art Kazuyuki Kurashima, do anfitrião do stream Nobuo e de mim. Estamos preparando um projeto surpresa que vai deixar todos animados! Neste outono, estarei envolvido naquele mundo de novo …?”

Em 2017, Takashi Tokita já havia revelado que estava fazendo parte de um “projeto secreto” envolvendo o Nintendo Switch. Além disso, em julho deste ano, a Square Enix havia registrado a marca de Live A Live na Austrália e no Reino Unido. Será, então, que é a hora de vermos um anúncio oficial do RPG para a atual geração de consoles?

A transmissão da Square Enix está prevista para ocorrer em 3 de outubro, às 8 horas, segundo horário de Brasília.