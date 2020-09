Antenor paga a língua e exibe Griselda que nem troféu · .

Antenor (Caio Castro) vai pagar sua língua na reta final de Fina Estampa. Depois de passar boa parte da novela das nove rejeitando a origem pobre de Griselda (Lilia Cabral), o estudante de Medicina irá convidar a mãe para discursar em sua formatura. A emocionante cena acontecerá no capítulo final da reprise, no ar em 18 de setembro.

De início, Griselda não será favorável à ideia de discursar para a turma de Medicina, mas será convencida por Patrícia (Adriana Birolli) e Antenor. Ela acreditará não ser a pessoa mais indicada para falar em uma formatura, já que não teve acesso a nenhum estudo formal.

“Faz três anos que eu fui convidada para fazer um discurso. Desde então, eu venho me preparando, mas até agora eu não sei o que falar direito porque, imaginem só… É uma responsabilidade”, confessará a Pereirão, no início de sua fala.

Durante seu emocionante discurso, a protagonista da trama escrita por Aguinaldo Silva se lembrará da época em que era rechaçada por Antenor. No começo do folhetim, a “faz-tudo” foi à faculdade do filho para entregar um caderno e saiu a pontapés. Na época, o galã escondia a origem simples de sua família para todos.

No início de Fina Estampa, Antenor (Caio Castro) expulsou Griselda (Lilia Cabral) da faculdade

“O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o estudo é muito importante! O saber é uma bênção, mas não é um diploma que faz o homem, e sim o valor que ele dá ao seu trabalho. O estudo prepara, mas o trabalho duro e honesto é que dignifica!”, ressaltará a mãe de Amália (Sophie Charlotte), aos prantos.

A maioria dos personagens do folhetim de Aguinaldo Silva acompanhará as emocionantes palavras de Pereirão. A mãe de Quinzé (Malvino Salvador) prosseguirá relembrando sua época como marida de aluguel e reforçará que qualquer tarefa deve ser feita de maneira digna e ética.

“Essa é a minha mensagem de otimismo e esperança para vocês, jovens! É a hora de ocupar e conquistar os melhores lugares do mundo. Portanto, sejam honestos acima de tudo. Façam um bom trabalho, e principalmente, amem ao próximo!”, finalizará.



Fina Estampa terminará no próximo dia 18 e será substituída pela reapresentação de A Força do Querer (2017). A novela Amor de Mãe só volta no ano que vem.

