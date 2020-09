Antes de A Fazenda 2020, peões são confinados em hotel de luxo

Antes de viverem dias rurais, os futuros peões de A Fazenda 2020 estão tendo dias luxuosos. Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, os famosos da atual edição estão em pré-confinamento em um hotel 4 estrelas.

Por causa da pandemia do coronavírus, a produção da Record colocou todos os participantes em um local seguro por 15 dias, para evitar que haja a contaminação pelo vírus.

De acordo com a publicação, o ambiente escolhido para que os famosos passem essas duas semanas foi o Rancho Silvestre que fica em Embu das Artes, cidade paulista que fica próximo de Itapecerica da Serra, onde é gravado o reality rural.

Apesar do local ter uma piscina enorme e muita área verde, os futuros peões não estão podendo usufruir de nada disso, já que ele precisam ficar nos seus quartos para diminuir ainda mais as chances de contágio.

Vale lembrar que o programa estará com mudanças nessa edição. Segundo o Fala Brasil, a sede, que foi reformada, conta com novos animais e totens com álcool em gel espalhados por toda a parte externa.

Nos bastidores, placas de acrílicos foram colocadas nas mesas da produção, que só circula pelo ambiente usando máscaras e com cada um com dois frascos de álcool em gel pendurados no pescoço.