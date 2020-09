Anthony Hopkins e Olivia Colman vivem pai e filha em novo filme · .

Vencedores do Oscar, Anthony Hopkins e Olivia Colman vivem pai e filha em The Father (2020), filme exibido pela primeira vez no Festival de Sundance deste ano e adquirido pela Sony Pictures Classics. O longa tem estreia prevista nos Estados Unidos para o dia 18 de dezembro, data que o coloca em boa posição para buscar indicações ao maior prêmio da indústria cinematográfica em 2021.

Na trama, Hopkins vive um idoso que começa a ter os primeiros sinais de demência, mas sofre com dificuldades de se adaptar à condição. Olivia interpreta Anne, a herdeira que faz de tudo para que o pai entenda suas novas limitações. A situação se complica quando ele começa a duvidar de seus entes queridos e sua própria realidade.

O elenco ainda tem nomes como Imogen Poots (Need for Speed: O Filme), Rufus Sewell (O Homem do Castelo Alto) e Olivia Williams (O Sexto Sentido).

Assista ao trailer (sem legendas) de The Father:

