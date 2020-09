Antonia Fontenelle revela atitude de Giovanna Antonelli e desabafa após polêmica

Antonia Fontenelle revelou que foi bloqueada por Giovanna Antonelli e decidiu desabafar sobre a situação. Tudo começou quando a apresentadora soltou um comentário sobre a revelação recente de Danni Suzuki.

Há alguns dias, durante uma live, a atriz disse que a personagem principal de Sol Nascente, novela de Walther Negrão, havia sido escrita para ela. No entanto, o papel ficou com Antonelli, que é a esposa do diretor da trama, Leonardo Nogueira.

Em entrevista ao Programa do Marcão, canal do apresentador do SBT no YouTube, nesta terça-feira (1º), Antonia Fontenelle explicou o motivo pelo qual foi bloqueada pelo global.

“Acho que ela [Giovanna] ficou chateada que eu respostei o trecho [do vídeo] da outra [Danni]. Eu fico triste, porque parece que é mais uma inimizade e não é. O meu sentimento pela Giovanna não vai mudar. Ela sempre foi muito gentil comigo”, declarou a youtuber.

No entanto, além de postar o vídeo, Fontenelle afirmou que sabe “de coisa muito pior, vocês não avaliam. Não se esqueça de que eu fui esposa de um diretor de núcleo da Globo por sete anos”. Ela fez referência ao casamento com Marcos Paulo, morto em 2012.

Em resposta à publicação, Giovanna Antonelli comentou: “Jamais disputei ou troquei de papel com esta atriz na minha carreira. Colocar meu nome nesta situação é vergonhoso”.

A viúva de Marcos Paulo, então, desabafou sobre a polêmica entre as duas atrizes: “Acho que ela poderia ter falado: ‘Eu tenho total respeito pela Suzuki, não tive nada a ver com essa troca. Mas ela sabe que foi o marido dela”.

“Eu vi coisas horríveis acontecendo [na época em que era casada com Marcos Paulo]. E quando falei isso não foi relacionado à Giovanna. Adoro ela. É sobre a política do canal. A política do canal que é suja”, completou.