Antonia Fontenelle volta a desabafar sobre processo contra Felipe Neto

A briga entre Antonia Fontenelle e Felipe Neto é bem grande e não tem previsão para chegar ao fim. A apresentadora, porém, garantiu que todo o investimento que teve de fazer com advogados poderia ter sido diferente.

“Não há com o que me preocupar, além de gastar um dinheiro que poderia ser gasto com algo mais proveitoso do que ter de me defender dos ataques do Felipe Neto”, disparou a famosa em entrevista ao F5.

O influenciador, inclusive, decidiu mover um outro processo contra a atriz, agora por injúria, segundo informou a colunista Fabia Oliveira, do jornal O Dia.

Antes, Felipe Neto havia acionado a Justiça, junto com o irmão, Luccas Neto, para pedir uma indenização por danos morais no valor de R$ 200 mil. Isso porque Antonia Fontenelle teria associado os dois à pedofilia em um vídeo em suas redes sociais.

Sobre o novo processo, que pode prever pena de um a seis meses de prisão ou multa, a loira confessou que está tranquila. “Não penso nada [próximos passos], eu apenas me defendo dos ataques dele. Errada eu não estou em nada”, comentou a artista, que volta e meia detona o famoso.