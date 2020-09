Antonia Fontenelle xinga e dispara contra jornalista após notícia

Antonia Fontenelle usou seu perfil no Twitter para disparar poucas e boas contra o colunista Ancelmo Gois, do O Globo. A famosa xingou e criticou a notícia dada pelo jornalista sobre um processo movido por Felipe Neto.

Em coluna, Ancelmo declarou que a apresentadora resolveu contratar as advogadas de Flávio Bolsonaro para se defender do influenciador, que a acusa de injúria. Elas são Luciana Barbosa Pires e Juliana Bierrenbach.

No Twitter, Antonia Fontenelle disparou: “Cara lavada, desse velho de boca mole. Tá querendo 5 minutos de holofote né? Uma vez que o Sr. perdeu a credibilidade e o teu jornal está no CTI, morrendo as mínguas por falta de audiência”.

“Minhas advogadas têm nome. E tua nota é mentirosa, além de tendenciosa. Não fod*, porr*”, completou a loira na rede social.

Cabe lembrar que Felipe Neto acusa a ex-atriz da Globo de ter afirmado que, quando o conheceu, “o empresário e o youtuber teria deixado claro que seria usuário de cocaína e que daria golpes nas pessoas”.

