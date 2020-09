Ao final, No fim, a final ou Afinal?

Qual é o uso correto dos termos, afinal? Espero que você, caríssimo leitor, ao final desse artigo aprenda de uma vez por todas.

A palavra final, a depender do contexto, pode atuar na oração como adjetivo de dois gêneros.

Vejamos:

Ex.: Essa é a sua palavra final? (Aqui final está como adjetivo de gênero feminino)

Ou

Ex.: Gostei do momento final do filme. (Aqui final está no gênero masculino.

Por outro lado, a palavra final pode surgir como substantivo masculino, como no exemplo a seguir:

Ex.: Chegou o final do nosso amor.

Nessa acepção, final significa “fim”, “última parte”. Enquanto na primeira, quer dizer aquilo que “está no fim”, “que conclui” ou que indica “finalidade”.

Ao final, portanto, é utilizado para dizer quando algo está no último extremo ou parte de alguma coisa. Por exemplo:

Ex.: Ao final da aula eu te conto.

Você Pode Gostar Também:

Tem, como podemos perceber, o mesmo significado de “no fim”. “Ao final” e “no fim” são, afinal, expressões sinônimas.

Pois é! Afinal, em primeiro lugar, escreve-se junto. É uma palavra só e constitui um advérbio originado de uma justaposição entre a preposição “a” e o substantivo “final”. “Afinal” é utilizado no sentido de “por fim”, “enfim” e “finalmente”. É um termo cujo emprego pretende finalizar um raciocínio ou questionar sobre a conclusão de algo dito anteriormente. Por exemplo:

Ex.: Qual é, afinal, o significado de a final?

“A final” nada mais é do que o artigo “a” mais o substantivo “final”, significando o último momento de um campeonato ou competição.

Ex.: A final da Copa do Mundo será em Tóquio.

Há um segundo uso para “a final”, mas ele é empregado apenas na linguagem jurídica no sentido de “ao final” ou “no fim”.

Lembrem-se!

A expressão “ao fim” não está correta! Pois a palavra “fim” é um substantivo masculino que significa “limite”, “término” ou “conclusão”. Ela não atua como adjetivo ou advérbio.

Vejam alguns exemplos:

Ex.: Hoje, não estou a fim de trabalhar. (no sentido de “ter vontade de”)

Ou

Ex.: Vivi o fim do milênio passado.